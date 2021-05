Dans le monde du gaming, le son est très important. En effet, en plus des images, c’est ce qui permet de s’immerger réellement dans le monde du jeu. Et ainsi de faire de bonnes game, c’est donc tout à fait logique qu’un joueur cherchera à avoir le meilleur son possible. Plusieurs accessoires sont conçus pour répondre à ce besoin comme les casques audio ou les enceintes pour pc. Mais que choisir entre ces deux options ? Et surtout selon ces besoins.

Quelles sont les caractéristiques des enceintes PC gamer ?

Les enceintes pc gamer présentes plusieurs caractéristiques qui les différencient du reste des enceintes. C’est tout à fait normal vu qu’elles sont destinées à une utilisation plus technique que la normale. C’est donc à ces caractéristiques-là que vous devez faire attention lors de l’achat d’enceinte pour un pc gamer.

La puissance

Lorsque vous à acheter une enceinte, vous chercherez logiquement à connaitre sa puissance. Sachez qu’une puissance d’une enceinte est mesurée en watts, cependant, n’allez pas voir le « wattage » de l’enceinte. Intéressez-vous plutôt aux watts RMS, c’est une mesure conçue spécialement pour les hauts parleurs. Elle va donc permettre de mesurer leur puissance, leur qualité, leur diamètre également… Cependant, ce n’est pas une mesure ou une caractéristique qu’il faut réellement prendre en compte. Car même si elle mesure la puissance, elle ne mesure en aucun cas la qualité du son. Autrement dit, il se peut qu’elle soit certes puissante, mais présente des interférences au niveau sonore qui peuvent être dérangeantes et ainsi cette puissance ne pourra donc pas être pleinement utilisée.

La connectique

On veut dire par cela le système de connexion de l’enceinte que ce soit vers le pc ou inter-enceinte. Étudiez et analysez le système de connexion de l’enceinte. Voyez quels types de câbles et d’entrées elle demande. Et jugez vous-même s’il est intéressant d’investir dans cette enceinte-là. Pourriez-vous la connecter facilement avec votre pc ? Par exemple.

Le design

Ce dernier point reste très important. Choisissez une enceinte qui vous plait avant tout, dont vous ne risquez pas de vous lasser. Au-delà, du côté esthétique, le design doit présenter une praticité d’utilisation. L’enceinte devra se placer n’importe où et rentrer facilement dans le décor. Également, il est important que les boutons de commandes soit accessibles.

Enceinte PC gamer VS Casque PC gamer

Le rôle d’un casque ou d’une enceinte pour gamer est strictement le même. Et c’est vrai, qu’il serait très utile de les avoir tous les deux. Cependant, dans certains moments un choix doit être fait.

Une enceinte diffusera du son assez fort et dans toute la pièce. Le son peut même atteindre les autres pièces. Si cela peut présenter un risque de dérangement pour votre famille ou vos voisins, opter pour un casque serait une bonne alternative. Personnellement je dispose d’une enceinte pour jouer sur mon PC et un casque PS5 pour jouer sur console.



Cependant, si rien de tout ça vous dérange. Une enceinte serait plus intéressante pour un gamer. Elle diffusera plus de son, des fois d’une meilleure qualité aussi.

Les meilleures enceintes PC gamer

Pour vous situer un peu et essayer de vous conseiller, voici un choix de quelques enceintes. Cependant, il faudra noter que plus vous irez dans des enceintes haut de gamme plus les différences de caractéristiques seront moindre. Alors que dans le moyen de gamme, vous pourrez trouver de tout et surtout de très bon modèle à prix raisonnables. Découvrez ma sélection des trois meilleures enceintes pour gamer.

Logitech G560

Ce qui est intéressant dans cette enceinte, c’est le large choix de connectivité qu’elle propose. Elle est très polyvalente en proposant une connectivité USB ainsi qu’une sans fil avec le Bluetooth. De plus, elle intègre un système d’éclairage LIGHT SYNC RGB qui va permettre de projeter les couleurs selon le jeu vidéo.

Enceinte TRUST GAMING GXT 628

En plus du large choix de connectivité et de réglage de la basse à la guise du gamer, elle aussi économique. En fait, elle se met en veille automatiquement lorsque vous ne l’utiliser pas. Et donc elle vous permettra d’économiser de l’électricité, mais également elle durera plus longtemps. Avec cette enceinte, plus question de se tracasser davantage de déranger autrui. Elle propose une connectivité filaire avec le casque. De telle manière que le son sera coupé de l’enceinte et se dégagera du casque dès que ce dernier sera connecté.

Enceinte TRUST GAMING GTX 658 Tytan

Cette enceinte est la sœur de la précédente. D’ailleurs elles se ressemblent assez. Cependant, celle-ci propose une télécommande sans fil pour réglage du volume, basse, etc. Ainsi que trois haut-parleurs de plus, cela permet une meilleure spatialisation du son.