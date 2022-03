Quel est le meilleur chargeur portable pour la Nintendo Switch ?

La Switch étant la console portable par excellence, il est impossible de la laisser simplement sur le dock à la maison. C’est d’autant plus vrai si l’on considère que les jeux de simulation et les jeux comme Pokemon Sword and Shield, relativement récent, et Pokemon Unite, le jeu le plus en vogue actuellement : Pokemon Unite, peuvent demander beaucoup d’attention. Dans ce jeu, il y a des cycles de jour et de nuit qui affectent ce que vous attrapez. Et si ces types de modes de jeu continuent d’être une tendance à l’avenir, vous voudrez que votre Switch soit toujours chargée en batterie. D’où la nécessité d’un chargeur portable que vous pouvez transporter partout.

De plus, si votre Nintendo Switch ne nécessite pas de recharge, vous pouvez utiliser ces chargeurs portables pour vos autres appareils mobiles. C’est une situation gagnant-gagnant dans cette “ère du portable”, où de nombreux appareils que vous utilisez au quotidien peuvent être transportés avec vous.

Maintenant, sans plus attendre, voici notre liste des meilleurs chargeurs portables pour la Nintendo Switch.