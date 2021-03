Les 3 Meilleures Chaises Gamer Roses

Cette chaise gamer de style voiture de course allie fioriture et confort dans un seul et même meuble.

La chaise est équipée d’un repose-pieds rétractable, d’un appui-tête et de coussins lombaires réglables, d’un accoudoir rembourré et d’un dossier avec rembourrage segmenté pour offrir un confort inégalé.

Il favorise les joueurs pesant moins de 125 kilos. La profondeur de son siège mesure 54 cm tandis que sa largeur est de 54 cm ; bien calculé pour s’adapter aux hanches d’une fille.

La hauteur maximale du siège est de 57 cm mais peut être réduite à 49 cm. Il s’incline vers l’arrière à 155 degrés pour répondre aux multiples vies des joueuses et pivote à 360 degrés dans toutes les directions.

La chaise gamer Dowinx de style course a une finition en cuir collé avec des couleurs contrastées cool : blanc et rose.