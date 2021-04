« Maudite connexion internet », c’est ce que tout le monde répète en boucle lorsque le symbole de chargement s’affiche sur l’écran. Ce sentiment de frustration qui s’empare de vous lorsque vous êtes confortablement assis devant votre ordinateur. Si le simple fait de manquer la suite d’une scène passionnante vous irrite, imaginez ce que vous devez ressentir si vous deviez perdre une partie de jeu importante. Heureusement pour vous chers gamers, ceci n’est qu’un lointain souvenir du passé, plus la peine de vous préoccuper de votre connexion quand la carte wifi vient à votre secours. Découvrez tout ce qu’il faut savoir.

Carte wifi pc gamer, c’est quoi?

Une carte wifi ou une carte réseau est un périphérique constitué de composants électroniques soudés sur un même circuit imprimé. Conçue selon la norme Wi-Fi, elle est un matériel informatique de communication permettant la transmission de donné numériques sans fil. Équipée d’une antenne émettrice et réceptrice, elle sert d’interface physique entre la machine où elle est placée et le routeur réseau.

Si aujourd’hui une grande variété de dispositif informatique accèdent aux réseau internet sans difficulté, ce n’est malheureusement pas le cas de certains appareils. Ils font donc appel aux système filaire. Le système filaire le plus répandue, est celui de la norme Ethernet. Le branchement se fait par l’intermédiaire d’un câble entre le routeur et un adaptateur USB-Ethernet. Heureusement pour vous, plus besoin de vous encombrer. La carte réseau a l’avantage d’étendre la portée de votre réseau.

carte wifi pc gamer, critères de choix

Contrairement à ce que l’on peut penser, il n’est pas toujours question du débit de la box wifi, ou de la portée du réseau. Parfois, il s’agirait de la distance du routeur par rapport à son pc. Pour le bonheur de tout gamer, la carte réseau vient à la rescousse.

Pour un joueur professionnel comme pour un débutant, les lags sont ce qui arrivent à l’agacer le plus après la défaite. Toutefois, même si vous êtes pressé à l’idée de vous procurer ce fameux périphérique tâchez de faire le bon choix d’achat. Il existe une large sélection de modèle de carte réseau. C’est pourquoi, tenir compte de ces critères avant de vous en procurer une est un détail crucial :

Le débit maximal;

L’état de votre propre réseau;

L’orientation du signal;

La portée;

Les antennes externes.

Avant de vous pencher sur quelconque modèle Assurez-vous que la box que le routeur wifi que propose votre opérateur soit compatible avec une carte réseau. Vérifiez également sa puissance, le débit ainsi que l’état de votre réseau sont des facteurs influents sur votre connexion.

L’orientation du signal est un critère à prendre en compte. Choisissez un modèle équipé d’antenne pouvant s’incliner afin de mieux capter. Si par exemple votre routeur se trouve au premier étage, que votre pc dans l’étage au dessus, vous pourrez captez simplement en inclinant l’antenne vers le bas. Si toutefois le réseau n’est pas accessible dans certaines pièces, installez des antennes à extérieurs. Elle améliore l’accessibilité au réseau. Cela vous arrangerait d’autant plus si votre pc gamer est portable.

Comment installer une carte wifi pc gamer

Placer une carte wifi sur son PC gamer fixe n’est pas une opération bien compliquée. Les étapes sont assez simple et rapide et vous prendront moins d’une heure.

Placez d’abord le CD livré avec votre carte dans le lecteur, puis installez le logiciel en suivant les instruction du fabricant. Éteignez ensuite votre ordinateur, puis dévissez soigneusement votre unité centrale. Placez préférablement la carte à l’arrière de l’unité centrale. Ceci permettrait d’avoir votre périphérique à l’intérieur, et l’antenne d’orientation du signal à l’extérieur.

Une fois l’emplacement de la carte effectué, l’antenne fixé. Reconnectez tous les câble et redémarrez votre ordinateur. Votre système d’exploitation détectera la nouvelle connexion à l’ouverture de la session. Au bouts de quelques instants l’installation du nouvel périphérique sera finalisée. Procédez pour la dernière étape en configurant votre réseau sans fil.

Un détail très négligé par les apprentis gamer lors du montage d’un pc sur mesure est celui de l’emplacement d’une carte réseau. Si vous souhaitez vous-même monter votre pc gamer, gardez à l’esprit qu’une carte mère n’est pas doté d’une carte réseau. Afin de vous faciliter la tache, placez votre périphérique dès le début du montage.