Cable Management : Tout ce que vous devez savoir

Avec l’arrivée du travail à domicile, il est plus important que jamais de minimiser l’encombrement de votre poste de travail, sinon il va rapidement occuper votre espace. En effet, même si les frontières entre notre vie professionnelle et notre vie privée sont de plus en plus floues, un environnement de travail bien entretenu est un moyen de reprendre le contrôle de cet équilibre. De plus, sans un moyen d’organiser vos câbles, vous risquez de les voir devenir un danger pour votre entourage. Qu’il s’agisse d’un animal de compagnie curieux ou d’un enfant en bas âge, il suffit de tirer sur la mauvaise prise pour que votre ordinateur s’écrase sur le sol.

Comme dans tout système de cable management, il est difficile de savoir par où commencer, car lorsque l’on part de zéro, la tâche qui nous attend peut sembler bien plus intimidante qu’elle ne l’est en réalité. Et même si vous ne choisissez que quelques accessoires pour optimiser votre setup existant, le simple nombre d’options disponibles rend difficile de distinguer ce qui est utile et ce qui ne l’est pas. Alors évitez-vous le mal de tête et consultez notre sélection d’accessoires pour réussir son cable management ci-dessous.