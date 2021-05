Quelle alimentation choisir pour son PC gamer ?

Lors de l’achat ou du choix de la configuration de votre pc gamer, vous ne devez surtout pas négliger le choix de l’alimentation, chose que beaucoup de personnes font. Vous devez savoir qu’une alimentation de mauvaise qualité peut entraîner de sérieux problèmes sur votre pc et réduire la performance de celui-ci.

Fonctionnement de l’alimentation d’un pc gamer

L’alimentation convertie la tension électrique du secteur en différentes tensions continues compatibles avec les circuits électroniques de l’ordinateur. Elle fournit donc du courant électrique à tous les éléments de votre pc gamer et doit être assez puissante pour alimenter tous les périphériques. La plupart des blocs d’alimentation sont munis d’un commutateur afin de choisir le type de tension reçue, car celle-ci n’est pas la même dans tous les pays. En effet, en Europe, la tension est de 230 V à une fréquence de 50 Hz, alors qu’aux USA, elle est de 110 V avec une fréquence de 60 Hz.

L’alimentation est munie de plusieurs câbles qui permettent d’alimenter les composants de votre pc en électricité

Câble 24 pins : alimente la carte mère.

EPS 8 pins : alimente le processeur.

PCI-e 6 ou 8 pins : alimente la carte graphique.

Câbles SATA : alimentent disques durs, les SSD, les lecteurs DVD.

Molex : alimente les ventilateurs.

Comment choisir son alimentation ?

Pour bien choisir ce qui convient le mieux à votre pc gamer, vous devez considérer plusieurs points importants.

Format, puissance et rendement

Vous devez d’abord choisir le bon format pour que votre alimentation soit à la taille du boitier. Il existe 2 formats :

Format SFX : compacte et adapté aux mini-pc.

: compacte et adapté aux mini-pc. Format ATX : 15X14X8.6 cm, standard, adapté à la plupart des boîtiers.

La puissance de l’alimentation représente la quantité d’électricité qu’elle fournit, et est déterminée en fonction des besoins des composants de votre pc gamer, particulièrement, ceux du processeur et de la carte graphique. En général, une puissance de 450 watts à 650 watts est nécessaire.

Un autre point important est le rendement de votre alimentation. Il s’agit du rapport entre la puissance fournie aux éléments du pc gamer et la puissance délivrée par la prise électrique. Pour un pc gamer d’entrée de gamme, on conseille une alimentation 80 plus Bronze ou Silver, et 80 plus Gold si votre pc est haut de gamme.

Rail+12V, câble-management, système de refroidissement

Il est également conseillé de choisir une alimentation ayant un rail +12 V compatible avec la carte graphique, ainsi qu’une connectique compatible aux différents périphériques afin de pouvoir les alimenter.

Optez pour les alimentations semi-modulables et modulables, car les câbles de celles-ci sont détachables et n’encombrent pas le boitier. Cela dit, évitez celles qui sont non modulables.

Pour un pc gamer, le système de refroidissement de l’alimentation doit être performant, il est recommandé d’en choisir une semi-passive à un ventilateur silencieux et ne s’activant qu’en cas de besoin.