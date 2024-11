Torrent9 : Guide, légalité et adresse officielle en 2024

Le téléchargement de torrents a perdu de sa popularité avec l’avènement des plateformes de streaming, mais Torrent9 reste l’un des sites de torrents les plus visités en France. Dans cet article, nous vous expliquons pourquoi ce site attire encore autant de visiteurs, son mode de fonctionnement, sa légalité, et comment s’y connecter en toute sécurité.

Qu’est-ce que Torrent9 ?

Fondé en novembre 2016, Torrent9 s’est rapidement imposé dans le monde des torrents après la fermeture de T411. Torrent9 propose un large éventail de contenus partagés gratuitement par ses utilisateurs, appelés “seeders”. Ce site fonctionne sur le principe du partage peer-to-peer (P2P), permettant à chacun de télécharger et partager des fichiers, sans inscription préalable.

En 2019, Torrent9 a changé de nom pour devenir Oxtorrent. Cependant, il continue de modifier fréquemment son adresse pour éviter les blocages, la dernière adresse en date étant https://torrent9.tf. Notez qu’il peut être nécessaire d’utiliser un VPN pour y accéder.

Fonctionnement de Torrent9

Sur Torrent9, les utilisateurs peuvent télécharger des “fichiers torrents” contenant des liens vers le contenu partagé. Pour télécharger un fichier via Torrent9, il suffit de disposer d’un logiciel de téléchargement de torrents tel que uTorrent ou Transmission. Ce logiciel permet de télécharger le fichier souhaité directement depuis les appareils d’autres utilisateurs.

Torrent9 est-il légal ou illégale ?

La question de la légalité de Torrent9 est complexe. Bien que le site lui-même ne soit pas illégal, l’échange de fichiers non libres de droits, comme les films et les jeux, est contraire à la loi. HADOPI, la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet, lutte activement contre ce type de partage illégal. Torrent9 est donc légal en théorie, mais son utilisation devient illégale lorsqu’elle implique des contenus protégés.

Comment éviter les arnaques et les fausses adresses ?

L’adresse de Torrent9 change régulièrement, et de nombreux sites frauduleux essaient de l’imiter pour diffuser des virus. Soyez vigilant et vérifiez toujours l’URL, en utilisant un VPN si nécessaire.

Pourquoi Torrent9 reste-t-il populaire ?

Le succès de Torrent9 s’explique par sa gratuité et l’absence d’inscription. Contrairement aux sites de torrents privés, qui exigent une inscription et un bon ratio de partage, Torrent9 est un tracker public accessible à tous, offrant une bibliothèque presque infinie de contenus.

La baisse d’activité des torrents face au streaming

Avec la montée en puissance de services comme Netflix, le besoin de télécharger des torrents a diminué. Aujourd’hui, de nombreux utilisateurs préfèrent payer pour accéder légalement à des contenus sans risques juridiques.

Questions fréquentes

Quelle est la vraie adresse de Torrent9 ?

La vraie adresse est actuellement https://torrent9.tf. Elle est sujette à changement et nécessite souvent un VPN pour contourner les restrictions.

Torrent9 est-il gratuit ?

Oui, Torrent9 est entièrement gratuit, mais une grande partie des fichiers proposés ne sont pas libres de droits.

Le site est-il légal ?

En théorie, oui. En pratique, non, car la majorité des contenus partagés sont protégés par des droits d’auteur.

Dois-je créer un compte pour télécharger ?

Non, Torrent9 est un tracker public qui ne nécessite pas d’inscription.

Torrent9 est-il devenu Oxtorrent ?

Oui, Torrent9 a été rebaptisé Oxtorrent pour contourner les restrictions. Le site change régulièrement de nom et de domaine.