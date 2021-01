Pourquoi Saitama est-il aussi fort ?

C’est difficile à concevoir, mais pas impossible. Depuis le combat contre Boros, on sait maintenant que l’univers de One Punch Man s’étend au-delà des limites de la galaxie. On pourrait même imaginer que Saitama a été touché par une sorte de grâce divine, et qu’il ne s’en souvient pas, ou n’est tout simplement pas au courant. Avec un héros aussi à côté de la plaque que lui, tout est finalement possible. Peut-être est-il une sorte d’élu sans le savoir. Ce qui expliquerait pourquoi il semble éternellement voué à gagner ses combats.