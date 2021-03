Pourquoi je préfère les pédaliers bureaux ?

En regardant quelques options de vélo, j’admets que j’avais quelques doutes quant à la possibilité de travailler et de pédaler en même temps. J’ai toujours aimé contrôler tous les éléments qui m’entourent dans mon bureau à domicile. Et je pensais que l’ajout de cette variable pourrait perturber l’équilibre délicat que j’avais construit. Avant de me lancer dans le pédalier bureau de FitDesk. Cet appareil compact, qui ressemble à ce qu’il reste après que quelqu’un ait découpé l’avant d’un vélo d’appartement, se glisse facilement sous un bureau. J’ai placé mes pieds sur les pédales et j’ai démarré. Bien que l’option sous le bureau m’ait clairement montré que je pouvais effectuer deux tâches à la fois, j’oubliais toujours de continuer à pédaler sans un rappel visuel que j’étais sur un vélo d’appartement.

J’ai donc commencé à chercher des bureaux avec une option d’exercice intégrée. Les tapis de course sous le bureau me donnaient l’impression d’essayer de prendre des notes en marchant. Je l’ai fait en tant que journaliste et je ne le recommande pas. Mais un pédalier bureau me semblait plus solide. Je peux me pencher légèrement vers l’avant et taper, même si mon dos me demande de temps en temps de m’appuyer sur le dossier.