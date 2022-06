One piece : un manga classique qui traverse les générations

Depuis la sortie initiale de son premier volume en juillet 1997, l’anime japonais One piece n’a cessé de drainer des admirateurs. Dédoublé en plusieurs langues de par le monde entier, il reste l’un des mangas classiques, car influençant des générations entières, mais également d’autres secteurs de la vie tels que la décoration. Dans cet article, vous découvrirez quelques informations clés sur ce shônen à succès mondial.

One piece : un manga d’aventures maritimes

Même si la majorité des fans de séries de dessins animés ont découvert One piece à travers leurs écrans, ce shônen est avant tout un manga de l’auteur Eiichirô Oda. Depuis ses premiers volumes, il est édité par Shüeisha et sa traduction en français par Glénat. De la publication du premier volume en 1997 à la date d’aujourd’hui, le manga compte 102 volumes. Il raconte l’histoire de Monkey D. Luffy, un jeune garçon dont le corps est élastique après avoir mangé par faute d’inattention un fruit du démon. Sur les pages de ce manga, les lecteurs sont emmenés dans les aventures maritimes de Chapeau de paille. Cet équipage de pirates est fondé et dirigé par Monkey D. Luffy pour aller à la quête du « One piece », trésor ultime laissé par le défunt roi des pirates. Un trésor qui le consacre comme le nouveau roi de tous les pirates.

One piece : des pages à l’écran

Dès la publication des premiers volumes, le manga a connu un grand succès auprès des amateurs de bandes dessinées. Très vite, la société Toel Animation acquit les droits d’adaptation du manga en anime. L’anime sera réalisé par Konosuke Uda (1999-2006), Munehisa Sakai (2006-2008), Hiroaki Miyamoto (2008-20014), Toshinori Fukazawa (2014-2019) et Tatsuya Nagamine depuis 2019. Les premiers épisodes de la série One piece sont diffusés en octobre 1999 sur la chaîne Fuji TV. En japonais, la série est sous licence de TV Tokyo et de Kana Home Video en français.

One piece : un succès commercial mondial

Plus de deux décennies après le début de l’aventure, One piece reste toujours dans le top des animes les plus suivis dans le monde entier. Au-delà des pages et des écrans, ses personnages sont devenus des légendes dont s’inspirent plusieurs créateurs dans le domaine de l’art et de la décoration. Par exemple pour votre téléphone, vous trouverez de coque one piece, accessoire décoratif conçu à l’effigie de certains personnages du manga. Vous trouverez notamment de :

Au-delà des coques pour téléphone, la série a également influencé des styles de décoration, des designs de vêtements, des romans et même des jeux vidéo. En janvier 2021, One piece est devenu le manga le plus populaire au monde devant Dragon Ball avec plus de 480 millions d’exemplaires vendus dans le monde.

En tout, la licence de One piece compte 4 romans, plus de 50 jeux vidéo, 15 films, 11 épisodes spéciaux et 1 OAV, plus de 5000 figurines. Vous pouvez suivre cette série dessinée sur des plateformes de streaming comme Crunchyroll ou Anime Qigital Network.