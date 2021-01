Les objets connectés les plus insolites de 2021

Les objets connectés insolites et en particulier les appareils sans fils ont fait un bond en avant cette année.

Bien sûr, certains affirment que cela s’est passé il y a longtemps. Le New York Times l’appelait « l’internet des objets de trop » en 2015, bien avant que l’Amazon Echo, Google Home et d’autres haut-parleurs à commande vocale et outils de domotiques ne pénètrent dans des dizaines de millions de foyers américains, et bien avant que des versions intelligentes d’appareils ordinaires ne remplacent les thermostats, les réfrigérateurs et les voitures des consommateurs.

Mais acheter des choses et les déclarer “tendances” sont des cas assez courants, et si certains les trouvent un peu excessifs ou inutiles, c’est juste une question de goût ; de nombreux consommateurs estiment désormais que leurs objets connectés sont essentiels à leur vie, que ce soit pour la commodité, la sécurité à domicile ou la tranquillité d’esprit.

Là où les objets connectés vont trop loin, c’est avec des objets connectés insolites qui n’ont jamais eu besoin d’être connectés ; ils sont simplement intelligents parce qu’ils peuvent l’être. Ces dispositifs prétendent résoudre des problèmes que personne n’a réellement. L’IoT a dépassé le stade du « Personne ne l’achètera jamais » pour atteindre celui du « Si mauvais que c’est bon ».

Tout comme dans la série télévisée Friends, où la production a tenu que Rachel et Joey forment un couple, le monde des objets connectés est devenu un peu ridicule – bien que dans ce cas, ce n’est pas que les développeurs soient à court d’idées ; c’est qu’ils traitent chaque idée comme étant digne d’être poursuivie.

Beaucoup d’entre eux ne le sont pas.

Cependant, beaucoup d’entre eux sont dignes de quelques bonnes rigolades. Voici quelques uns des objets connectés les plus insolites de 2021.