Les 12 Montres Geek les plus ringardes.

Modèle : Casio FTP-30

Année : 1992

En 1992, Casio a fabriqué la montre ultime pour les nerds. De l’extérieur, elle ressemble à une montre analogique normale. En la retournant, on découvre un mémo numérique secret qui stocke les contacts et les notes et fait office de calculatrice. Elle me rappelle le Superman à l’envers.