Montre connectée vs Montre classique

Si la montre classique, dans toute sa splendeur, peut être un objet de luxe, il ne faudrait pas non plus oublier que les possibilités de certaines smartwatch feraient malgré tout saliver d’envie plus d’un geek amateur d’objets connectés ! Il existe même des montres connectées étanches. Alors que nous passons chaque jour de plus en plus de temps devant nos téléphones portables, penchons-nous d’un peu plus près sur le clivage entre montres connectées et montres horlogères.