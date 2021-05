Quelle imprimante 3D pour imprimer des figurines ou des miniatures ?

Les imprimantes 3D occupent une place de plus en plus importante dans la conception de figurines ou de miniatures. Elles permettent aux utilisateurs de créer des figurines et des motifs personnalisés.

Il y a quelques années seulement, la qualité des imprimantes 3D n’était pas tout à fait adaptée à la création de figurines de jeux de plateau. Aujourd’hui, les imprimantes 3D grand public sont plus que capables de produire des figurines de haute qualité. Vous devrez toujours acheter des matériaux d’impression, mais vous n’aurez pas besoin de mettre la main à la poche pour acheter de nouvelles figurines. En fait, l’impression 3D peut vous faire économiser environ 50 à 80 % par rapport à l’achat d’une figurine dans un !

Si vous êtes un nouveau passionné, vous pouvez compter sur le soutien d’une armée toujours plus nombreuse de passionnés en ligne. Les prix de ces imprimantes ont également baissé ces dernières années, mais elles sont de plus en plus fiables, durables et faciles à utiliser.

Cependant, il existe une grande variété d’imprimantes 3D sur le marché, et toutes ne sont pas adaptées à la réalisation de figurines ou de miniatures. C’est pourquoi nous avons établi cette liste des meilleures imprimantes 3D pour réaliser des figurines. Nous avons également inclus un guide d’achat complet pour vous aider à déterminer les critères importants lors du choix d’une imprimante 3D.

Les meilleures imprimantes 3D pour les figurines.

Comgrow Creality Ender 3 – La meilleure imprimante 3D pour les débutants

Comgrow est l’une des marques les plus réputées dans le secteur de l’impression 3D, et la Creality Ender 3 est leur produit le plus populaire. L’entreprise dispose même d’une vaste communauté en ligne qui aide les autres utilisateurs à produire des modèles de haute qualité.

La Creality Ender 3 nécessite un assemblage, et n’est donc pas l’option la plus adaptée aux débutants. Néanmoins, le guide fourni est détaillé et facile à suivre. L’assemblage prend environ deux heures, ce qui est relativement rapide par rapport aux autres imprimantes du marché.

La Creality Ender 3 est un appareil très polyvalent. Elle dispose d’une surface d’impression massive, ce qui est parfait pour imprimer des terrains. Une fois l’assemblage terminé, vous pouvez commencer à imprimer des modèles immédiatement. Toutefois, si vous souhaitez imprimer avec la meilleure qualité possible, vous devez procéder à quelques ajustements des paramètres.

L’une des caractéristiques uniques de la Creality Ender 3 est sa capacité à reprendre automatiquement l’impression après une coupure de courant. Bien qu’il s’agisse d’une imprimante très complète, elle présente tout de même quelques inconvénients. En particulier, sa base est légèrement irrégulière et peut provoquer des oscillations. Néanmoins, vous pouvez facilement résoudre ce problème en utilisant des adhésifs supplémentaires pour stabiliser vos modèles.

La Creality Ender 3 peut être améliorée pour accroître la qualité d’impression. Vous pouvez remplacer la buse de série par une buse encore plus petite pour améliorer la précision. Comme il s’agit d’une imprimante 3D FDM, vous aurez besoin de filaments comme le PLA et l’ABS pour commencer à imprimer des miniatures.

Dans l’ensemble, la Creality Ender 3 est une excellente option pour les débutants qui souhaitent se lancer dans l’impression 3D sans dépenser des sommes excessives. Elle présente une qualité de construction solide et est populaire auprès des utilisateurs disposant d’un budget limité. Si vous êtes un débutant absolu et que vous ne voulez pas faire face à un assemblage compliqué, consultez certaines de nos alternatives ci-dessous.

FlashForge Creator Pro – L’imprimante 3D la plus complète

La FlashForge Creator Pro a de nombreux atouts qui lui permettent de se démarquer de la concurrence. Contrairement à la plupart des imprimantes 3D de cette liste, elle est livrée entièrement assemblée. Elle dispose d’une plaque durable et d’une chambre acrylique fermée qui peut résister à des températures très élevées, ce qui la rend idéale pour imprimer avec des matériaux spécifiques. Elle est également dotée d’un écran LCD intuitif et convivial.

Si la précision est l’une de vos principales préoccupations, la Creator Pro offre un mouvement précis sur l’axe z pour produire des miniatures détaillées. Elle dispose de deux extrudeuses qui vous permettent de réaliser simultanément deux copies du même modèle en haute résolution. Elle est également dotée d’une porte avant et d’une chambre éclairée qui vous permet d’accéder facilement à vos objets imprimés dans l’obscurité.

La Creator Pro est l’une des imprimantes 3D les plus conviviales du marché pour les débutants. En plus de ne nécessiter aucun assemblage, elle peut imprimer pendant des jours avec peu ou pas d’entretien. Elle vous permet d’imprimer plusieurs modèles miniatures en quelques heures, mais vous devrez peut-être modifier certains paramètres pour obtenir une qualité d’impression optimale.

La Creator Pro peut imprimer avec des filaments ABS ou PLA. Sa prise en charge des matériaux solubles dans l’eau lui permet d’imprimer des miniatures détaillées sans surplombs multiples.

La Creator Pro peut utiliser des filaments qui ne sont pas spécifiques à FlashForge, mais vous devrez peut-être fabriquer vos propres porte-bobines car ceux qui sont fournis avec l’appareil ont un design propriétaire.

Globalement, la Creator Pro est l’une des machines les plus performantes de cette liste. Sa polyvalence en fait une option attrayante pour les débutants comme pour les passionnés. Les bras de support en métal de la plaque de construction en aluminium aéronautique assurent la stabilité thermique et empêchent la plaque de bouger pendant l’impression. En outre, les dispositifs de réglage plastifiés facilitent l’ajustement de la plaque de construction.

Le seul inconvénient du Creator Pro est son volume de construction limité. Il ne permet pas d’imprimer de grands modèles comme des terrains, mais il est plus que suffisant pour les figurines et les outils de modélisme.

ELEGOO Mars 2 Pro – L’imprimante 3D pour figurine bon marché

L’ELEGOO Mars 2 Pro Mono est une imprimante 3D SLA LCD qui peut fonctionner à des vitesses rapides sans compromettre les détails. Elle est également en train de devenir un pilier de l’impression de bureau en raison de sa qualité exceptionnelle et de sa rapidité d’exécution.

Si vous avez déjà une certaine expérience de la résine, la Mars 2 Pro Mono est une option remarquable. Elle permet d’imprimer des miniatures et des modèles de table avec des détails et une douceur que ne permettent pas les alternatives FDM. L’écran LCD vous permet de régler la précision lors de la solidification des résines avec des résolutions de couches précises.

La Mars 2 Pro Mono est livrée avec un trancheur 3D en résine qui permet de découper efficacement les modèles pour gagner du temps. L’ensemble comprend également des fonctionnalités utiles comme des outils permettant de creuser les modèles avant l’impression afin de réduire les coûts de matériaux.

Dans l’ensemble, la Mars 2 Pro Mono est l’une des meilleures imprimantes 3D en résine disponibles aujourd’hui. Si vous souhaitez imprimer des modèles détaillés et lisses sans débourser une tonne d’argent, cette imprimante est faite pour vous.

Comment choisir la meilleure imprimante 3D pour figurines ?

Il est essentiel que vous sachiez quels sont les facteurs à prendre en compte lors de l’achat de la meilleure imprimante 3D pour miniatures. Il existe des centaines d’options sur le marché, mais tous les modèles ne sont pas adaptés à l’impression de figurines miniatures. Certains ne conviennent pas non plus aux débutants en raison de leur complexité, et nécessitent de l’expérience pour un fonctionnement fluide.

Niveau de détail et de fluidité

Les imprimantes 3D SLA sont connues pour produire des modèles plus lisses et plus détaillés que les imprimantes FDM. Cependant, les imprimantes FDM 3D peuvent également produire des modèles très détaillés et lisses grâce à ces facteurs

Le diamètre de la buse : Le diamètre de la buse ou de l’extrudeuse affecte la quantité de filament et la largeur de chaque ligne imprimée. La plupart des imprimantes 3D FDM, y compris celles de cette liste, sont équipées d’une buse de 4 mm, qui convient à l’impression de miniatures. En outre, vous pouvez acheter séparément un ensemble abordable de buses de différentes tailles.

Précision : La plupart des imprimantes 3D FDM sont basées sur le système de coordonnées cartésiennes en mathématiques. Cette technologie utilise trois axes : X, Y et Z pour déterminer la position et la direction correctes de la tête d’impression pour imprimer le filament. Dans la plupart des imprimantes 3D FDM, le lit d’impression se déplace de haut en bas, ce qui crée une structure d’impression solide et permet d’obtenir des impressions cohérentes, précises et stables. La précision est particulièrement importante lors de l’impression de miniatures pour rendre reconnaissables des détails comme les visages.

Épaisseur des couches : La liaison entre les couches est généralement plus faible en impression 3D FDM qu’en SLA. Comme les couches sont ajoutées les unes sur les autres, les couches supérieures ont tendance à peser et à aplatir les couches inférieures. L’objet doit donc supporter le poids de ses couches, qui peut être régulé par l’épaisseur des couches. L’épaisseur des couches peut également affecter la précision de l’impression. Idéalement, vous devez imprimer avec la plus petite hauteur de couche possible – environ 100 microns – pour obtenir une excellente qualité d’impression.