Harry Potter : Les Meilleures Figurines POP !

Le premier groupe de figurines Funko Pop Harry Potter compte sept personnages de base. Harry est rejoint par Hermione, Ron, Dumbledore, Rogue et celui qui ne doit pas être nommé, mais qui le sera : Lord Voldemort. Il y a aussi un Hagrid surdimensionné.

Il y a encore plus de choix pour les fans et les collectionneurs avec les premières figurines de Dobby, Draco Malfoy, Sirius Black et Luna Lovegood, ainsi que des versions différentes pour les noms clés comme Harry, Ron, Hermione et Dumbledore. La figurine du Détraqueur pourrait bien être l’une des figurines Pop les plus effrayantes depuis longtemps.

Faisant partie de sa propre série autonome, les vagues supplémentaires de Funko Pop Harry Potter continuent de combler les lacunes avec un grand groupe de figurines et de nombreuses exclusivités.

Une autre option pour les collectionneurs est constituée par les figurines Pop ! Rides. Ils comprennent un wagon du Poudlard Express et des figurines exclusives de Harry, Ron et Hermione qui s’insèrent dans la locomotive ou le wagon. Si les trois combinaisons train/figure sont vendues séparément, elles peuvent être combinées pour former une version plus grande du Poudlard Express.

Avec une histoire qui se déroule avant la saga Harry Potter, Funko Pop Fantastic Beasts propose une ligne distincte dédiée au monde des sorciers.