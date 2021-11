Les sets de spikeball contiennent tous l’équipement de base nécessaire à la pratique du jeu. Ils comprennent un anneau, un filet, des pieds de soutien et au moins un ballon. Les sets coûtent généralement entre 60 et 130 euros.

Les sets à bas prix coûtent entre 50 et 80 €. Ces sets de spikeball sont constitués d’un équipement standard respectant les tailles officielles. La qualité de fabrication de l’équipement sera probablement moyenne. Attendez-vous à recevoir une à trois balles dans ce type de coffret.

Les sets de spikeball plus chers coûtent entre 70 et 130 €. Ces sets comportent des équipements supplémentaires ou non standard, comme quelques balles supplémentaires ou un filet plus grand que la taille standard. Certains sets de spikeball onéreux sont dits de “qualité professionnelle”. Cela signifie qu’ils sont fabriqués à partir de matériaux plus résistants pour une surface de jeu plus stable.

Vous paierez généralement plus cher pour les sets de marque Spikeball de la société Spikeball. Les jeux d’autres fabricants qui ne portent pas la marque Spikeball coûtent entre 20 et 50 % moins cher.