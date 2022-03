Galeon et la médecine futuriste

Galeon a une vision futuriste de la donnée médicale. De nos jours, les patients sont écartés des décisions prises sur le devenir des données qu’ils produisent de par leurs examens médicaux. Pionniers dans le domaine, le développement du projet de Galeon est exponentiel, et l’engouement des entreprises se fait ressentir.

Quel rôle pour Galeon dans la médecine de demain ?

La plateforme Galeon est une start-up qui entreprend de changer le fonctionnement de la collecte de données médicales. A ce jour, les patients et les praticiens perdent ou n’ont pas accès à des données pourtant fondamentales pour l’avancée de la science et le suivi médical. Grâce à une levée de fond en utilisant la technologie de la crypto-monnaie, Galeon travaille sur a mise en place rapide d’un système durable et optimal pour tous.

Avec une volonté d’un respect de l’humain avant tout, Galeon ouvre les portes un nouveau système de soins. De nouvelles technologies innovantes verront rapidement le jour grâce à une collaboration entre les patients et les praticiens. La médecine de demain prendra alors une toute autre dimension.

Comment la blockchain peut transformer la médecine ?

Le but d’une telle technologie est de permettre aux propriétaires des données d’émettre leur consentement quant à leur utilisation ou leur monnayage. Maillon indispensable de la chaine, il est inconcevable pour Galeon que ceux-ci ne soient pas avertis du commerce de leurs informations personnelles. En toute transparence, les utilisateurs ont un accès privilégié pour pouvoir suivre l’intégralité du fil des échanges. Il n’est alors pas possible ni de détruire, ni de falsifier une information. Les utilisateurs ont ainsi la garantie que leurs données sont stockées de manière sécurisée et inviolable pour une utilisation éthique.

Les projets scientifiques à but non lucratif sont soutenus et financés par les détenteurs de la crypto-monnaie et les patients eux-mêmes. Il s’agit ici d’une nouvelle façon de voir la donnée. Une révolution est en route. La blockchain a la capacité de transformer la médecine en donnant le pouvoir décisionnel aux patients. Ce sont les acteurs essentiels pour une évolution rapide des compétences médicale et du développement de technologies de pointe. Le monde de la recherche en sera le premier bénéficiaire. En 2022, de nombreux utilisateurs ont déjà fait le choix de mettre en place le système au sein de leurs entreprises, notamment certains hôpitaux.