Forfait mobile 5G : les avantages et les points d’attention avant de souscrire

Les forfaits mobiles aujourd’hui, en plus d’être incontournables et nombreux, sont une source très importante de possibilités et de services pour leurs abonnés. La vitesse à laquelle évoluent, les technologies ne facilitent pourtant pas toujours la bonne compréhension des utilisateurs sur le sujet : difficile parfois de se repérer, notamment lorsque l’on change d’abonnement ou d’opérateur. Voici donc un éclairage sur les avantages et les points d’attention à observer avant de souscrire un nouveau forfait 5G.

La 5G : cet incontournable des forfaits mobiles

Pour mieux comprendre les intérêts, mais aussi les choses auxquelles faire attention au moment d’opter pour un forfait 5G, revenons sur ce qu’est la 5G.

La 5G est un réseau mobile qui permettre à tous ceux qui s’y connectent, de profiter

des fonctionnalités d’appels ;

d’envoi de messages de toutes sortes : SMS, MMS, iMessage, etc. ;

de recevoir et d’envoyer des données relatives à l’usage d’internet : navigation mobile, utilisation d’applications, etc.

Ce réseau propose une couverture de plus en plus large de l’hexagone et, comme la fibre pour les connexions terrestres, doit atteindre une couverture maximale prochainement. Plus rapide que ses prédécesseurs que sont la 3G et la 4G, la 5G garantit une plus grande vitesse de connexion, donc des échanges de données plus importants sur un temps plus court. C’est le réseau mobile incontournable, car c’est la technologie la plus avancée commercialisée par les opérateurs aujourd’hui en France.

Les éléments à prendre en compte avant de souscrire son forfait mobile 5G

Différents points d’attention ou de vigilance sont à observer avant de prendre un nouveau forfait proposant l’usage de ce réseau. En effet, les forfaits mobiles 5G étant vendus un peu plus cher que les forfaits 4G ou 4G+ chez certains opérateurs, il convient de s’assurer de pouvoir en tirer complètement profit.

Ce réseau est conçu pour une consommation performante de données internet mobile. Ainsi, si vos propres usages n’impliquent une consommation accrue, il peut être intéressant économiquement de se tourner ou de conserver un forfait 4G par exemple. Par ailleurs, la 5G nécessite l’usage de smartphones compatibles. Sans cela, impossible de s’y connecter et d’en profiter : attention de ne pas payer un forfait 5G en vain. Enfin, la notion de couverture pour les réseaux mobiles est majeure. Si vous vivez dans une zone non couverte par ce réseau, là encore, vous n’en profiterez pas.

La 5G : au-delà de la téléphonie et de l’internet mobile

Si la 5G est un réseau dédié aux mobiles, sa puissance, sa vitesse et les possibilités qu’il offre en termes d’usages fonctionnels d’internet ouvrent des opportunités pour les connexions internet fixes.



Ainsi, les Fournisseurs d’Accès à Internet vont s’appuyer sur cette technologie pour proposer des box et des offres internet. Si elles s’adressent plus facilement aux logements et foyers non raccordés à la fibre, voire à l’ADSL, elles amènent des solutions performantes en termes de débit, qui peut atteindre jusqu’à 1 Gb par seconde en téléchargement. Un réseau WiFi domestique peut également être fait à partir d’une connexion 5G, comme c’est aussi le cas à bord des voitures les plus récentes.