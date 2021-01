Qu’est-ce que la culture geek ?

Ce qui ressort le plus, ce sont finalement les trois domaines suivants : l’informatique, la SF et les jeux vidéo. Mais est-ce que cette définition n’est finalement pas trop imprécise ? A cette question, je pense qu’on peut répondre « oui et non ». Oui, tout d’abord, parce qu’elle ne rentre pas vraiment dans le détail, et se contente de citer trois centres d’intérêt avant de terminer sur un « etc. ». C’est un peu comme si vous demandiez les déserts au serveur d’un restaurant, et qu’il vous répondait « profiteroles, banana split, tarte tatin, etc. ». Finalement, on sent bien qu’il est très difficile de délimiter la « geekerie ». On pourrait malgré tout répondre que « non, cette définition n’est pas imprécise », car c’est la nature même du mot geek qui fait référence à un grand nombre de centres d’intérêt.

Avant d’aller plus loin, et d’aborder les différents thèmes « geeks », je vais me pencher un petit instant sur la définition de « culture », au sens où nous l’entendons quand nous parlons de « culture geek ». Une fois encore, c’est au dictionnaire Larousse d’entrer en scène :