Comment se débarrasser d’archives confidentielles sans déchiqueteuse

La première méthode, qui est aussi la plus laborieuse, consiste à déchiqueter vos documents à la main. Non seulement cette méthode est laborieuse, mais elle est loin d’être aussi sûre que les autres. Cependant, elle est simple à réaliser et ne nécessite que vos mains et un peu d’effort.

Lors du déchiquetage manuel, veillez à déchirer les parties sensibles des documents en plusieurs morceaux. Je vous recommande également de jeter les différents morceaux déchiquetés dans différentes poubelles ou poubelles de recyclage.

Ainsi, il y a moins de chances que quelqu’un trouve tous les morceaux d’un document particulier s’il a accès à votre poubelle ou à votre bac de recyclage.

J’ai utilisé cette méthode dans le passé pour les cartes de crédit, mais je m’assure toujours de mettre les différents morceaux de chaque carte dans différentes poubelles qui seront utilisées à différents moments (une dans la poubelle de la cuisine, une dans la salle de bains, etc.)