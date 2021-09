Anycubic Photon vs Anycubic Photon S

Les imprimantes se ressemblent presque à première vue. La différence la plus perceptible est que la Photon S a un boîtier en plastique, alors que la Photon d’Anycubic a un boîtier en métal. Cela a probablement été fait pour éviter que l’imprimante 3D Photon S ne devienne plus chère que l’Anycubic.

L’Anycubic semble plus délicat et plus compliqué, mais le poids du nouveau modèle est comparativement plus faible. Il convient également de préciser que la Photon S est disponible en deux couleurs : blanc et noir. L’imprimante 3D la plus récente possède des fenêtres plus grandes sur tous ses côtés. De plus, les fenêtres de la S sont de couleur bleu-ambre, ce qui permet de protéger la résine de la lumière ambiante.

Il y a quelques changements observables que vous voudrez peut-être connaître. Par exemple, si la poignée du couvercle est détachée, vous pouvez également utiliser une zone creuse au fond. Si l’on parle du Photon original, il y a des zones creuses qui sont très utiles pour tenir l’appareil lors des déplacements. Mais maintenant, elles n’existent plus.

La mise à jour la plus importante est que l’écran du Photon S est un rail étendu à double axe Z. Il élimine les oscillations et les espaces Z qui étaient la raison de nombreuses objections à l’égard de l’appareil original. Il supprime les oscillations et les espaces Z, qui étaient à l’origine de nombreuses objections concernant le dispositif original.