Comment célébrer l’anniversaire d’une personne entièrement fictive ? Prenez votre baguette, montez sur votre balai et rejoignez-nous sur e. Nous allons explorer l’inspiration qui se cache derrière le monde magique de Harry Potter, l’un des personnages les plus appréciés au monde. L’auteur J.K. Rowling, qui a mis tout cet univers en branle avec la sortie de « Harry Potter et l’école des sorciers » en 1997, a aussi – si vous pouvez le croire – le même anniversaire que Harry lui-même. Coïncidence ?

Histoire anniversaire Harry Potter

Harry James Potter est le protagoniste de la phénoménale série de livres de fiction de J.K. Rowling. L’intrigue de l’histoire s’étend sur sept ans de sa vie, à partir de son 11e anniversaire, lorsqu’il apprend qu’il est un sorcier. Il fréquente la prestigieuse école de sorcellerie Poudlard, dirigée par le directeur Albus Dumbledore, pour apprendre la magie sous la direction de ses vénérés professeurs. Il devient le meilleur ami de Ronald Weasley et d’Hermione Granger, et découvre bientôt que son sort et son destin sont liés au sorcier noir et meurtrier, Lord Voldemort. La série de fiction, qui a battu tous les records, suit Harry alors qu’il jongle entre sa vie scolaire et son combat prédestiné contre Voldemort.

Harry Potter est une icône de la culture pop et a été classé par de nombreux lecteurs, critiques et spectateurs parmi les plus grands personnages de fiction de tous les temps. L’acteur Daniel Radcliffe a incarné Harry dans les adaptations cinématographiques en prises de vue réelles, de « Harry Potter et l’école des sorciers » (2001) à « Harry Potter et les reliques de la mort – Partie 2 » (2011).

Selon l’auteur J.K. Rowling, l’idée de la série Harry Potter lui est venue alors qu’elle attendait un train entre Manchester et Londres, en Angleterre, en 1990. Pendant le trajet en train, elle a imaginé l’histoire et les personnages principaux. Au cours des cinq années suivantes, Rowling a travaillé sur le manuscrit de son histoire, écrivant la plupart des premières versions dans des cafés d’Édimbourg.

Malheureusement, son histoire a été rejetée à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’elle soit finalement retenue par Bloomsbury. C’est ainsi que 500 exemplaires de l’édition cartonnée du premier titre de la série, « Harry Potter et la pierre philosophale », ont été présentés au monde le 26 juin 1997.

C’est alors que la vraie magie a commencé. Le premier livre a fait sensation dans le monde littéraire et s’est vendu à plus de 450 millions d’exemplaires dans le monde. Harry Potter est devenu une addiction pour les enfants comme pour les adultes, et c’est à Rowling que nous devons d’avoir redonné le goût de la lecture aux enfants.