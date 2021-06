Qu’est-ce que la page About:Blank ?

Vous vous êtes sûrement demandé plus d’une fois ce qu’était la page about:blank qui s’ouvre dans Chrome et d’autres navigateurs. Nous allons donc vous donner tous les détails sur cette curieuse page afin qu’à la fin de votre lecture, vous sachiez clairement à quoi elle sert et si elle a une quelconque fonctionnalité.

En fait, la page about:blank n’est pas exclusive à Chrome, si vous ouvrez d’autres navigateurs comme Firefox ou Edge, vous verrez que si vous mettez cette adresse dans la barre d’adresse et ouvrez cette page, vous trouverez la même chose que si vous le faisiez dans Chrome, en bref, une page blanche.

Il s’agit simplement d’une page blanche qui n’offre aucune utilité car vous ne pouvez rien y faire, elle s’ouvre simplement comme un nouvel onglet dans le navigateur, mais son utilisation dans certaines circonstances peut être très utile comme nous l’expliquerons plus tard.

about:blank n’utilise pas de bande passante, vous ne gaspillerez donc pas vos ressources de connexion puisqu’une page blanche n’a rien à charger, elle ne mène nulle part. C’est un moyen rapide d’ouvrir votre navigateur si vous ne voulez pas que d’autres onglets s’ouvrent.

Pour ouvrir la page about:blank, il suffit d’ouvrir votre navigateur habituel, de taper about:blank en haut de la page et d’appuyer sur la touche Entrée de votre clavier.

A quoi peut servir about:blank ?

Savoir à quoi sert about:blank, l’autre grande question à résoudre est de savoir à quoi sert about:blank, la réponse est que pour rien en particulier, bien que vous puissiez lui donner une autre utilisation que vous ne connaissiez probablement pas et qui vous sera utile à certains moments, par exemple :

Comme page d’accueil : vous pouvez faire en sorte que votre navigateur commence toujours par la page vide about:blank si vous ne voulez pas qu’une autre page soit affichée, c’est quelque chose que beaucoup font. Dans Chrome, allez dans les paramètres et dans la section « à l’ouverture », cochez « Ouvrir une page spécifique ou un ensemble de pages » et ajoutez une nouvelle page en définissant about:blank.

Pour ouvrir Chrome sur des PC lents : compte tenu du fait qu’about:blank ne se charge pas du tout parce que c’est un onglet vide, il est bon de le définir comme page d’accueil en suivant les étapes ci-dessus si vous avez un ordinateur avec peu de ressources, afin que Chrome ne consomme pas autant de ressources qu’avec d’autres onglets.

Pour ouvrir Chrome sur des connexions lentes ou mobiles : si vous avez une connexion lente ou si vous êtes connecté par un débit mobile sur votre PC via le tethering, il est bon que Chrome charge la page blanche à l’ouverture pour ne pas dépenser de données ou empêcher votre connexion de s’effondrer.

Pour « bloquer » l’utilisation du navigateur : une utilité curieuse de la page about:blank est que vous pouvez « bloquer » l’utilisation du navigateur en appuyant sur F11, de sorte qu’il s’ouvre en plein écran et que vous voyez tout blanc, de sorte qu’un autre utilisateur qui ne connaît pas ce raccourci clavier pensera que le PC est verrouillé.

Plus utile, par exemple, « about:about » affiche une liste d’URL de Chrome :

FAQ : About Blank

À ce stade, vous avez probablement encore des questions sur la page about:blank. Nous allons donc essayer d’y répondre ci-dessous :

Peut-on le supprimer ou le désactiver ?

about:blank est un élément interne de Chrome et d’autres navigateurs, c’est quelque chose qui ne peut pas être supprimé ou désactivé.

Dans quels navigateurs puis-je l’utiliser ?

Vous pouvez ouvrir la page about:blank dans Firefox, Edge, Chrome, Safari et d’autres navigateurs, et vous pouvez la définir comme page d’accueil dans n’importe lequel d’entre eux de sorte que lorsque vous l’ouvrez, vous voyez un écran vide.

Puis-je l’ouvrir sur Android ou iOS ?

Oui, vous pouvez ouvrir about:blank sur votre téléphone ou tablette Android, iPhone ou iPad, à condition d’avoir un navigateur. Si vous le mettez dans la barre d’adresse et l’ouvrez, vous verrez la même chose, une page blanche.

Je peux faire quelque chose dessus ?

Non, c’est juste une page propre sans aucun élément visible ou caché, vous ne pouvez rien faire d’autre que la fermer ou ouvrir un autre onglet.

Est-ce que About Blank est un virus ?

about:blank n’est pas un virus, c’est une page de navigateur vide comme expliqué ci-dessus. Cependant, certains logiciels malveillants peuvent ouvrir une page similaire et avoir un comportement étrange, par exemple, s’ouvrir plusieurs fois ou s’ouvrir alors qu’ils ne sont pas configurés de la sorte. Si c’est le cas, la meilleure chose à faire est de lancer une analyse avec votre antivirus.

Comme nous l’avons vu dans cet article, about:blank en soi n’est pas une mauvaise chose. Mais cela peut être le signe que votre ordinateur bloque les logiciels malveillants. Ils pourraient être liés.

Certains programmes antivirus et anti-malware utilisent about:blank lorsqu’ils détectent une mauvaise URL ou un mauvais site. Ainsi, au lieu de vous diriger vers ce site malveillant, le navigateur vous envoie une page blanche pour vous protéger.

La page about:blank peut apparaître après que vous ayez supprimé le logiciel malveillant de votre système. Si, au cours de la suppression, quelque chose se bloque, le navigateur affichera un message « about:blank » parce qu’il ne peut pas terminer l’action que vous lui avez demandée.

En fin de compte, à moins que vous ne souhaitiez définir about:blank comme page d’accueil ou que vous pensiez devoir enquêter sur d’éventuels logiciels malveillants ou virus sur votre machine, vous n’avez pas besoin de vous préoccuper d’about:blank.