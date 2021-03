Pour distinguer les meilleurs des autres, nous avons recherché et comparé 30 paires d’écouteurs de sommeil afin de trouver des modèles faciles à utiliser, offrant un ajustement confortable mais respirant, et offrant une autonomie suffisante pour passer 8 heures de sommeil. Nous avons parcouru Internet, en lisant les critiques de publications faisant autorité, ainsi que plusieurs avis de clients sur Amazon pour chacun de ces modèles et directement sur les sites Web des fabricants.

Après avoir soigneusement examiné nos choix – qui comprennent à la fois des écouteurs avec et sans fil – nous avons passé une semaine à les tester dans et hors du lit. Au cours du processus de test, nous avons déterminé si les écouteurs étaient lavables, s’ils offraient une qualité audio décente et s’ils étaient confortables à porter. Nous avons également pris note de la durée de vie de la batterie et avons testé la facilité avec laquelle ils pouvaient être associés à nos smartphones et tablettes.

Que vous souhaitiez écouter de la musique classique, un livre audio, des bruits de pluie ou des vidéos ASMR sur YouTube pour mieux vous reposer, voici les 5 meilleurs écouteurs pour dormir qui offrent un confort et une clarté sonore qui, nous l’espérons, vous aideront enfin à obtenir ce sommeil tant attendu que vous méritez.