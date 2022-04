Casques ou écouteurs connectés : comment choisir !

Vous souhaitez vous procurer un appareil pour écouter de la musique, mais votre cœur balance entre un casque ou des écouteurs connectés ? Il est vrai que les deux options présentent des avantages non négligeables. Pour déterminer lequel des deux choisir, il n’y a malheureusement pas de bonne réponse. Tout dépend de vous et de vos attentes. Passons en revue les avantages de chacun d’entre eux pour déterminer ce qui vous conviendrait le mieux.

Pourquoi choisir un casque ?

Le casque possède bien des atouts qui font de lui une excellente alternative pour écouter de la musique :

Il propose généralement un audio d’une très grande qualité.

Certains modèles sont très isolants et permettent de ne pas subir le bruit environnant.

Les casques sont moins irritants que les écouteurs qui peuvent parfois endommager votre conduit auditif s’ils sont portés pendant une longue période de temps.

Vous pouvez vous procurer un modèle adapté à une utilisation lorsque vous faites du sport, afin que celui-ci tienne bien en place. Lorsque vous choisissez ce genre de modèle, le casque est très pratique pour écouter de la musique tout en faisant du sport.

Bien que ces avantages ne soient pas négligeables, il faut prendre en compte le fait qu’il s’agit également d’une alternative plus encombrante et plus visible que des écouteurs. De plus, de nombreux modèles de casques sont à présent sans fil, mais ce n’est pas le cas de tous. Toutefois, de plus en plus de modèles proposent une connexion en Bluetooth à un prix abordable. En somme, si vous souhaitez écouter de la musique facilement et sans être trop encombré, les écouteurs connectés sont peut être plus adaptés à vos attentes.

Pourquoi choisir des écouteurs connectés ?

L’intérêt majeur qui fait que ce produit fait face à un tel succès aujourd’hui, c’est l’absence de fil. Petits, légers et peu encombrants, ils sont simples à transporter et à utiliser. Le fait de pouvoir les connecter en Bluetooth apporte un véritable confort au quotidien. Idéal pour le sport également, car ils tiennent bien en place, ce produit est incontestablement l’un des meilleurs introduit dans le domaine du casque et des écouteurs. Popularisé par Apple qui reste le leader du domaine avec ses incontournables Airpods, ce n’est cependant pas la seule marque à en proposer aujourd’hui.

De nombreux grands noms comme Sony proposent pareillement des modèles d’une très grande qualité. Certains écouteurs sans fil proposés aujourd’hui sont intra-auriculaires, ce qui signifie qu’ils entrent directement dans le conduit auditif pour vous faire profiter du son au plus près possible.

Attention cependant, car cela peut plus rapidement endommager et irriter votre conduit auditif, et donc affecter votre audition sur le long terme. Il est d’ailleurs prouvé qu’une écoute prolongée avec des dispositifs auditifs tels que des casques ou des écouteurs sont dangereux et peuvent causer une surdité partielle, voire totale si le volume est trop extrême.

Enfin, certains modèles d’écouteurs connectés proposent une isolation au bruit, comme c’est le cas des AirPods Pro. Néanmoins, à l’exception de ces modèles, ils sont moins efficaces pour l’isolation que les casques. Si vous souhaitez vivre une expérience auditive des plus immersives, le casque sera sûrement plus adapté à vos préférences.

Les critères principaux pour bien choisir votre casque ou vos écouteurs

Comment bien choisir son produit une fois que vous avez tranché entre les deux options ? Plusieurs critères sont à considérer :

Le prix : c’est évidemment le premier élément à prendre en compte, car il faut bien que le modèle que vous choisissiez soit dans votre budget.

: c’est évidemment le premier élément à prendre en compte, car il faut bien que le modèle que vous choisissiez soit dans votre budget. L’isolation face au bruit : si vous avez besoin de vous couper du bruit ambiant, faites en sorte de choisir un produit qui propose une bonne isolation.

: si vous avez besoin de vous couper du bruit ambiant, faites en sorte de choisir un produit qui propose une bonne isolation. La qualité sonore : ce critère n’est pas négligeable, en particulier si vous êtes exigeant.

: ce critère n’est pas négligeable, en particulier si vous êtes exigeant. L’autonomie : si vous optez pour des écouteurs ou un casque sans fil, l’autonomie est un critère important, car une autonomie trop faible sera handicapante au quotidien.

Vous avez à présent toutes les clés en main pour effectuer votre propre choix.

