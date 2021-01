5 chauves bien badass pour vous rassurer, messieurs !

C’est marrant quand même, de voir à quel point les chauves sont perçus comme plus intelligents que la moyenne. Dans le cas de Charles Xavier comme dans celui de Lex Luthor, on note une certaine supériorité des personnages ! Luthor, c’est quand pas n’importe qui non plus ! Un peu (beaucoup) mégalomane mais terriblement dangereux, ce chauve souris (ok, ce jeu de mot est mauvais) à la vie et il a bien raison : peu de personnes peuvent se vanter d’être le pire ennemi de Superman ! Lex Luthor est chauve mais il est aussi riche, intelligent et dangereux !