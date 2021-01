Guide Dishonored 2 – choisis ton personnage !

L’un des atouts les plus versatiles et les plus stratégiques de Dishonored 2. Le déblocage du pouvoir de base autorise le contrôle animal, mais vous devriez clairement envisagez « Possession de cadavre » pour vous planquer et laisser les ennemis approcher avant de les assaillir dans le dos une fois que celui-ci sera tourné. « Possessions en chaîne » vous pouvez sauter d’un hôte à un autre et ainsi parcourir de grandes distances, jusqu’à une cible potentielle, sans vous faire repérer. Améliorez la capacité au maximum pour pouvoir sauter d’animal à humain à cadavre… « Possession humaine » est également très pratique et vous sortira de nombreuses situations, mais sachez que vous ne pourrez pas combattre, pas de conflits entre gardes avec ça, donc.