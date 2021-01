Séries à voir : Stranger Things est nostalgique

Considérée comme beaucoup comme un véritable bijou, Stranger Things rend hommage à la culture populaire à la culture geek. Elle fait également référence à de nombreuses œuvres majeures du cinéma, et plus largement à la science-fiction. E.T, les Goonies, et les romans de Stephen King sont d’ailleurs les plus évidentes. Pour les inconditionnels des années 80, il s’agit vraiment d’une série à voir absolument !