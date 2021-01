Pourquoi Deadpool est-il un anti-héros ?

Ici, nous n’allons pas parler des origines du comics et de sa création, mais bien de l’histoire de Deadpool. Une histoire troublée justement, puisque avant devenir le héros masqué que l’on connaît, il est passé par bien des aventures. Si le film Deadpool avec Ryan Reynolds ne fait pas vraiment état de son passé, il faut malgré tout savoir que Wade Wilson en a un. Avant de devenir mercenaire, il connaît une enfance pour le moins difficile. Selon les versions, son père, alcoolique, le bat et meurt assez rapidement. Sa mère, quant à elle, meurt d’un cancer du poumon. Ambiance. Au sortir de l’enfance, il deviendra un assassin/mercenaire. C’est-à-dire quelqu’un qui tue pour l’argent. Plus tard, alors atteint, lui aussi, d’un cancer, il obtiendra ses pouvoirs en participant au programme Arme X.

Comme super-héros, avouez qu’on a connu mieux. Et c’est sans compter sur sa vulgarité et son obscénité. Dans une famille de anti-héros, Deadpool serait le gendre idéal ! Rappelons tout de même qu’il séquestre aussi une vieille aveugle chez lui, Al, et n’hésite pas changer les meubles de place pour mieux la tourmenter… Mieux, dans la minisérie Deadpool kills the Marvel Universe, il assassine un à un les personnages de Marvel. Néanmoins, il possède malgré tout des caractéristiques propres aux superhéros. Il s’éloigne toutefois radicalement du schéma traditionnel, bien plus encore que Wolverine. Voici quelques exemples de ce qui rapproche Deadpool du superhéros :