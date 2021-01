Pourquoi Batman ne tue pas le Joker ?

La saviez-vous ? Au tout début de sa carrière (1939) Batman ne s’encombrait pas de détails. Il tuait les criminels et n’hésitait pas à se servir d’armes à feu. Ce n’est que sous la pression des associations de parents qu’il s’assouplira quelque temps plus tard. D’ailleurs, c’est précisément pour cette raison que Batman ne tue pas le Joker ! Eh non, à l’origine, lors sa première apparition en 40, le personnage ne devait pas être récurrent. D’un point de vue éditorial, on peut dont donc dire qu’il a littéralement été « sauvé » par le revirement de Batman !

Ceci étant dit, on peut tout de même douter du bien-fondé de la doctrine du Dark Knight, notamment quand il s’agit du Joker. Pourquoi Batman ne peut-il pas tuer le Joker pour mettre fin à tous ses crimes incessants ? Certes, il y a pour lui une ligne à ne pas franchir. En tuant, il devient lui-même un criminel, mais dans le cas de son pire ennemi, c’est un vrai problème. En effet, si le justicier se contente de le ramener dans sa cellule pour qu’il finisse par s’en échapper, autant dire qu’il a sa part de responsabilité dans les atrocités commises par le Joker. Mais toute cette affaire est un peu plus compliquée que ça, il faut bien l’avouer.