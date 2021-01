Les 15 meilleures répliques de Deadpool !

C’est une blague qui est dans la lignée des autres dans son rapport au « quatrième mur » mais qui, surtout, résume l’idée du film. La devise de Spider-Man est parodiée et retournée au profit d’une vision comique et déjantée pour Deadpool : ce n’est pas un super-héros classique, Deadpool est un anti-héro. De plus Spider-Man et Deadpool sont plutôt similaires dans leur aptitude à faire des blagues en toutes circonstances.