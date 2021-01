Les répliques cultes dans Kaamelott !

Ah… Kaamelott et ses répliques cultes ! Plus qu’une simple série, c’est aussi et surtout un véritable symbole de la culture populaire. Associé au talent d’écriture d’Alexandre Astier, le « parler lyonnais » a littéralement conquis le cœur des téléspectateurs de M6 de 2005 à 2009. Plus que de la simple comédie, Kaamelott est un mélange habile des genres, qui fait rire aussi grâce à son décalage de ton : aux chevaliers de la table ronde, on prête une intelligence et des intentions douteuses, et on les transpose dans un quotidien trivial.

Au fil des saisons, le rythme des épisodes a changé et l’humour a parfois laissé place à plus de gravité. Néanmoins, la qualité d’écriture a toujours été au rendez-vous. Ici, nous n’allons donc pas rependre seulement les habituelles répliques, mais en mettre en valeur d’autres. On parle notamment de celles tirées des livres V et Livres VI !

Est-ce que vous êtes prêts pour les répliques cultes de Kaamelott ?!