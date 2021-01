Les cosplay de Dark Vador les plus fous !

Qu’est-ce qui ressemble à une libellule déguisée en chasseur TIE et a la taille d’un ewok ? Un Dark Vador déguisé en petite fille bien entendu ! Plus sérieusement, on peut ici voir un concept de cosplay pour le moins original. Un masque et un t-shirt de Dark Vador, des ailes de chasseur, et le tour est joué !