Les 20 meilleurs Zelda !

Même s’il est difficile de parler de « mauvais » Zelda, nous avons tous plus ou moins nos préférences quant à la licence de Nintendo. En ce qui nous concerne, nos deux chouchous ne sont autres que Majora’s Mask et Ocarina of Time. Afin de vous faire partager le top réalisé par nos confrères anglophones, nous avons décidé de reprendre le classement des meilleurs Zelda, sans y apporter de modification. Le but, ici, n’est donc pas de vous donner notre avis.

1. A Link to the Past (Super Nes – 1991)

Un jeu de référence, qui a inspiré la plupart des titres qui ont suivi. Même encore aujourd’hui, A Link to The Past a de quoi nous émerveiller et fait partie des meilleurs Zelda. Espérons que le prochain opus, Breath of the Wild, se montre à la hauteur d’une telle légende vidéoludique ! Ce qui est certain en tout cas, c’est que nous allons surveiller cette affaire de très près

2. Majora’s Mask

En 2000, c’est une suite un peu étrange à Ocarina of Time qui sort. Très mystérieux et particulièrement angoissant, ce titre est l’un des meilleurs. La gestion du temps et les masques qui permettent au héros de changer d’apparence sont autant d’éléments qui rendent le jeu exceptionnel. Si vous ne connaissez pas la théorie du deuil dans Majora’s Mask

3. Ocarina of Time (Nintendo 64 – 1998)

Une claque ! Certainement le meilleur jeu sorti dans les années 90. Ocarina of Time est la référence de toute une génération. Mieux, cette légende de Zelda est devenue elle-même une légende dans le monde du jeu vidéo ! En plus elle est resortie sur la nitendo 3Ds !

4. The Wind Waker

Perso, on aurait mis Twiligh Princess devant, mais on a décidé de laisser le top de Screen Gurus tel quel. Ceci étant dit, The Wind Waker est non seulement d’une beauté époustouflante, mais c’est aussi un épisode qui apporte beaucoup de nouveautés, notamment en terme de mécanique de gameplay.

5. A Link Between Worlds (Nintendo 3DS – 2013)

Le titre se déroule dans le même univers que A Link to the Past. Trois ans après sa sortie, il est aujourd’hui considéré comme l’un des titres les plus incontournables de la 3DS. Il faut dire que la 3D proposée par la console ne fait que sublimer davantage la qualité du gameplay proposé par Nintendo.

6. Twilight Princess

On se souvient encore de l’année 2006 pour ça ! L’un des meilleurs jeux de la GameCube (et elle en a connu pas mal) ! Un monde ouvert incroyablement riche, une histoire entre lumière et obscurité, un Link qui se transforme en loup… Bref, il y a tellement de bonnes choses à dire sur Twilight Princess qu’on en aurait pour des heures et des heures !

7. Links Awakening (GameBoy – 1993)

Une aventure en 2D comme on les aime ! Sorti en 1993 sur la console portable de Nintendo. Il est ressorti sur Nintendo Switch, Links Awakening est encore considéré comme l’un des meilleurs opus de la saga. Un titre bien mérité d’ailleurs !

8. The Legend of Zelda: Oracle of Seasons et Oracle of Ages

Deux jeux de légende sortis sur GameBoy en 2001. Screen Gurus a choisi de les compiler ensemble, car s’ils constituent deux aventures différentes, ils offrent malgré deux expériences vidéoludiques assez proches.

9. The Legend of Zelda: The Minish Cap

Un opus très original, sorti en 2004 sur GameBoy Advance. On retiendra, entre autres, la possibilité de changer de taille, élément du gameplay qui fait toute la différence !

10. The Legend of Zelda

La toute première aventure mettant en scène Link ! Il faut remonter à 1986. Pour l’époque, le titre est une véritable prouesse. Mieux, c’est l’un des prix grands jeux de tous les temps. De l’action, des énigmes, et un peu de légende, la grande histoire Zelda était en marche

11. Phantom Hourglass

Au niveau scénaristique, Phantom Hourglass s’inscrit dans la continuité de The Wind Waker. S’il innove sur bien des points, notamment sur le plan graphique, il ne se hisse par pour autant dans le top 10 des meilleurs Zelda !

12. Zelda II: The Adventure of Link

On remonte le temps jusqu’en 1987 pour retrouver le deuxième opus de la saga, qui sort sur Nes. Même s’il reste un excellent épisode, The Adventure of Link est tout de même sacrément difficile ! Une particularité qui nous laisse à penser que pour faire partie des meilleurs Zelda il lui manque peut-être un côté plus casual (oh le vilain mot !).

13. Skyward Sword (2011)

Skyward Sword a beau mettre en valeur les capacités de la Wii, il n’en demeure pas moins assez faible pour un jeu sorti sur consoles de salon. Bien sûr, grâce au Wii Motion Plus, les contrôles sont vraiment précis. Mais le jeu manque d’un certain grain de folie et, surtout, le monde, contrairement à celui de Twillight Princess, est particulièrement cloisonné. Dommage, car il y avait un vrai potentiel derrière, mais à l’arrivée Skyward Sword est loin de faire partie des meilleurs Zelda.

14. The Legend of Zelda: Spirit Tracks

Suite de Phantom Hourglass est originale. Sorti en 2009 sur Nintendo DS Spirit Tracks entraîne le joueur aux côté d’un Link conducteur de train. Le gameplay est avant tout basé sur l’écran tactile de la console portable, et pourra en dérouter certains. On aime, ou on déteste, en tout cas on ne reste pas indifférent.

15. Hyrule Warriors

Une parenthèse dans l’univers de Zelda. Sorti en 2014 sur Wii U, Hyrule Warriors reprend le gameplay de Dynasty Warriors à sa sa sauce. C’est amusant, mais en définitive, trop éloigné d’un vrai Zelda. Reste qu’au niveau du fan-service, il y a de quoi faire !

16. The Legend of Zelda: Four Swords Adventures

Le soft, sorti en 2003 sur Nintendo GameCube, permettait à quatre joueurs de se connecter en utilisant leur Game Boy Advance. Sympa, mais pas une expérience de jeu inoubliable… Au rang des meilleurs Zelda que les consoles de Nintendo ont déjà accueillis, on est clairement pas parmi le plus classé.

17. The Legend of Zelda: Four Swords (GBA – 2002)

Un épisode un peu anecdotique, qui n’aura pas beaucoup marqué les joueurs. Il est évident qu’un Zelda, à part celui de Phillips, ne peut pas pour autant être considéré comme un mauvais jeu !

18. The Legend of Zelda: Tri Force Heroes

Sorti en 2015 sur Nintendo 3DS, le titre propose un mode coopération à trois joueurs. La mécanique de jeu est originale, mais le plaisir n’est malheureusement pas toujours au rendez-vous. Pas le meilleur Zelda de la série… Il demeure malgré tout un excellent jeu, comme tous les opus de la franchise.

19. Tingle RPG

Arrivé en Europe en 2007 sur Nintendo DS, le jeu met en scène Tingle, l’un des personnages secondaires de l’univers de Zelda. Anecdotique dans la saga, le titre n’a pas marqué les esprits et ses mécanismes de jeu ont pris un sacré coup de vieux.

20. Link : Faces of Evil