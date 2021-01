DonJon Legacy, la websérie entre humour et fantasy !

On vous en dit plus.Le parti pris de DonJon Legacy est particulièrement original. Cette websérie, dont la diffusion débutera cet été, propose d’explorer l’univers du fantasy avec beaucoup d’humour et un certain décalage : les héros de l’histoire sont en fait des méchants dans une comédie donjonesque proche de l’esprit Naheulbeuk!

Fait important, le projet a été réalisé de manière bénévole, dans le cadre d’une structure associative, et sur le temps libre de chacun. Inutile donc, de préciser que c’est bel et bien la passion qui est au cœur de DonJon Legacy (DJL). Composée d’amateur et de professionnels, l’équipe du projet s’est formée à l’initiative des deux auteurs, Guilhem et Olivier.

Un petit teaser, destiné à mettre l’eau à la bouche aux fans du genre, est déjà en ligne :